Главный тренер донецкой команды Роман Санжар рассказал, когда команда возвращается из отпуска и где будет готовиться к новому сезону.

"Планируем собраться 14 июня. Сначала будем тренироваться в Киеве, а дальше будет зависеть от спарринг-партнеров. Возможно один из этапов подготовки пройдет в Закарпатье или Харькове. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

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От зарубежных сборов отказались специально. Собираемся пересмотреть большое количество потенциальных новичков, а карантинные предостережения еще никто не отменял. Конкретика с кадровыми изменениями должна появиться ближе к концу мая. Мы еще не определились с теми футболистами, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Хотя я не исключаю, что потерь избежать не удастся", – сказал Санжар в комментарии Meta Ratings.

Напомним, Олимпик по итогам УПЛ сезона 2020/21 расположился на предпоследней строчке турнирной таблицы.

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