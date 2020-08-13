Олимпик определился с домашним стадионом на сезон 2020/21 – клуб размышлял над переездом в Одессу

В сезоне 2020/21 клуб Владислава Гельзина будет играть на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Олимпик будет играть в Киеве / официальный сайт клуба

Киевская арена останется домашним стадионом Олимпика на следующий розыгрыш УПЛ, информирует официальный Instagram клуба.

Шахтер заявил НСК Олимпийский домашним стадионом на сезон 2020/21, – СМИ

К слову, в прошлом сезоне донецкая команда также играла на этой же арене. В первом туре Олимпик будет принимать Динамо – базовой датой матча является 22 августа.

Ранее президент клуба Владислав Гельзин хотел перевезти клуб в Одессу и объединиться с местным Черноморцем, который выступает в Первой лиге.

Напомним, в сезоне 2019/20 Олимпик занял 9 место в Премьер-лиге, набрав 30 очков.

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