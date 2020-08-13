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Олимпик определился с домашним стадионом на сезон 2020/21 – клуб размышлял над переездом в Одессу

15:35 - Читати українською
Олимпик определился с домашним стадионом на сезон 2020/21 – клуб размышлял над переездом в Одессу
Олимпик будет играть в Киеве / официальный сайт клуба

В сезоне 2020/21 клуб Владислава Гельзина будет играть на столичном стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Киевская арена останется домашним стадионом Олимпика на следующий розыгрыш УПЛ, информирует официальный Instagram клуба.

Шахтер заявил НСК Олимпийский домашним стадионом на сезон 2020/21, – СМИ

К слову, в прошлом сезоне донецкая команда также играла на этой же арене. В первом туре Олимпик будет принимать Динамо – базовой датой матча является 22 августа.

Ранее президент клуба Владислав Гельзин хотел перевезти клуб в Одессу и объединиться с местным Черноморцем, который выступает в Первой лиге.

Напомним, в сезоне 2019/20 Олимпик занял 9 место в Премьер-лиге, набрав 30 очков.

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Стадион «Динамо» им. Валерия Васильевича Лобановского останется домашней ареной для Олимпика и на сезон 2020/2021. Именно на «Динамо» дончане в стартовом туре примут команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка – 22 августа (суббота). #олимпик #футбол #киев #олимпикдонецк #олімпікдонецьк #олімпік #містомільйонатроянд #дончане #олимпийцы #olympicdonetsk #olympic #од2001 #упл #матч #match #football #soccer #parimatch #team #чемпионатукраины #фантазеры

Допис, поширений ФК "Олимпик" (Донецк) (@fcolympic_donetsk)

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футбольные стадионы Динамо им. В. Лобановского Олимпик Олимпик УПЛ
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