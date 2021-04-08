"Следующий домашний матч с Колосом мы будем проводить на его стадионе в качестве номинальных хозяев. Будем исходить из ситуации перед каждым туром.

Гельзин: Если меня дисквалифицируют, никто не сможет мне закрыть рот – буду говорить все, что знаю

Нам Десна уже дала добро на несколько матчей, параллельно ищем другие стадионы, сейчас идут переговоры, не хочу говорить, с кем именно.

Что делать? Нам отказали в возможности играть на Динамо, отказали со стадионом Банникова. Значит, придется быть на колесах. Что же, будем только сильнее. Апелляцию на решение, конечно, будем подавать. Другой вопрос, получится ли у нас его обжаловать, учитывая то, что все снова замыкается на федерации", – сказал Гельзин в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Олимпик после 20 туров идет в турнирной таблице УПЛ на 11 строчке, набрав 17 очков.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу