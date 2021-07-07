Олимпик прекратит существование, Минай вернется в УПЛ – об этом сообщают сразу 2 источника
Украинский футбол, похоже, ожидает грандиозная рокировка с печальным концом для донецкого Олимпика.
Клуб Владислава Гельзина прекратит существование, утверждают журналист Олег Барков и телеграмм-канал Тайны футбола.
"Вопрос окончательно не решен": УПЛ ждет ответа Олимпика по поводу участия в элите
Олимпик уже начал выдачу документов всему персоналу и футболистам, которые еще были связаны с клубом контрактами, уверяет Берков. Место дончан в украинской элите уже завтра займет закарпатский Минай, который по итогам прошлого сезона УПЛ вылетел в Первую лигу.
Заметим, Олимпик кампанию 2020/21 завершил на предпоследней строчке и долго стоял вопрос об участии в новом сезоне, ведь президента клуба Владислава Гельзина отстранили от любой футбольной деятельности на 5 лет.
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