Клуб Владислава Гельзина прекратит существование, утверждают журналист Олег Барков и телеграмм-канал Тайны футбола.

"Вопрос окончательно не решен": УПЛ ждет ответа Олимпика по поводу участия в элите

Олимпик уже начал выдачу документов всему персоналу и футболистам, которые еще были связаны с клубом контрактами, уверяет Берков. Место дончан в украинской элите уже завтра займет закарпатский Минай, который по итогам прошлого сезона УПЛ вылетел в Первую лигу.

Заметим, Олимпик кампанию 2020/21 завершил на предпоследней строчке и долго стоял вопрос об участии в новом сезоне, ведь президента клуба Владислава Гельзина отстранили от любой футбольной деятельности на 5 лет.

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