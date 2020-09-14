Форвард Денис Баланюк больше не является игроком донецкого Олимпика.

Контракт между игроком и клубом был расторгнут по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт Олимпика.

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Баланюк присоединился к "олимпийцам" зимой 2020 года и провел 8 матчей в составе. В активе нападающего только один гол за Олимпик.

К слову, Денис является воспитанником Днепра, а также успел поиграть в составе краковской Вислы и Арсенал-Киев.

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