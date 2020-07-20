Олимпик официально назначил главного тренера

Олимпик на своем официальном сайте объявил, что Игорь Климовский будет возглавлять донецкий клуб в следующем сезоне.

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Последние несколько месяцев специалист тренировал команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Контракт между сторонами рассчитан на один год.

Напомним, Климовский возглавил Олимпик в марте после отставки Висенте Гомеса. Под руководством украинского тренера игроки донецкого клуба одержали три победы, 5 раз сыграли вничью и дважды уступили. По итогам прошлого сезона УПЛ Олимпик финишировал на 9-й строчке.

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