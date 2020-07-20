toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Олимпик официально назначил главного тренера

20 июля 18:50 - Читати українською
Олимпик официально назначил главного тренера
Игорь Климовский / Фото ФК Олимпик

Игорь Климовский продолжит работу с донецким клубом.

Олимпик на своем официальном сайте объявил, что Игорь Климовский будет возглавлять донецкий клуб в следующем сезоне.

Михайличенко хотел самостоятельно подать в отставку – СМИ намекает на "подставу" от президента Динамо

Последние несколько месяцев специалист тренировал команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Контракт между сторонами рассчитан на один год.

Напомним, Климовский возглавил Олимпик в марте после отставки Висенте Гомеса. Под руководством украинского тренера игроки донецкого клуба одержали три победы, 5 раз сыграли вничью и дважды уступили. По итогам прошлого сезона УПЛ Олимпик финишировал на 9-й строчке.

"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко

blog_ava
Ребров не принял предложение Суркиса – Динамо может возглавить хорошо известный украинцам иностранец
22 июля
17582
Теги
Олимпик Олимпик Игорь Игорь Климовский
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
54
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук