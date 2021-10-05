Дончане в домашнем матче не имели проблем с краматорской командой. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 12-й тур

Олимпик – Краматорск – 3:1

Голы: Яловенко, 50, 84, Ходаковский, 90+3 – Витенчук, 56 (пен.)

Игрок Кремня праздновал пропущенный гол в свои ворота: курьез дня из Первой лиги

Первый тайм матча между Олимпиком и Краматорском прошел с преимуществом дончан, однако закончился без голов. Сразу после перерыва хозяева вышли вперед – Роман Яловенко получил мяч на линии, ворвался в штрафную, обыграл двух защитников и с очень острого угла поразил ворота. Через пять минут Вадим Витенчук с пенальти восстановил статус-кво (Вадим Новиков завалил в своей штрафной Владимира Коробку).

Все шло к боевой ничьей, когда на 84-й минуте Яловенко вышел один на один с кипером Краматорска, тот в падении задел сферу и, казалось, прервал атаку, но Роман снова подхватил круглого и довел дело до логического завершения. Уже в добавленное время Никита Ходаковский получил пас в штрафную и результативно пробил между ног вратарю.

Победа позволила Олимпику набрать 17 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы, Краматорск с 12-ю баллами – одиннадцатый. Дончане, к слову, торжествуют в третьей встрече подряд.

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