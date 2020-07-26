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Олимпик объявил об уходе двух футболистов – среди них игрок Динамо

18:53 - Читати українською
Олимпик объявил об уходе двух футболистов – среди них игрок Динамо
Никита Кравченко / фото Ю. Юрьев

Донецкий Олимпик имеет первые кадровые потери в период короткого летнего межсезонья.

Команду покинули защитник Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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Добавим, что Кравченко выступал за Олимпик на правах аренды, а права на него принадлежат киевскому Динамо. Зато Вербный стал игроком дончан лишь в январе 2020-го, его контракт был рассчитан на 2 года.

Напомним, прошлый сезон чемпионата Украины Олимпик завершил на итоговом девятом месте. Команда набрала 36 очков в 32 турах УПЛ.

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Теги
Трансферы чемпионата Украины Трансферы Никита Никита Кравченко Олимпик Олимпик Назар Назар Вербный
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