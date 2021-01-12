Новичками стали защитник Богдан Векляк и хавбек Владислав Хамелюк, сообщает официальный сайт донецкого клуба. Контракты обоих рассчитаны на 2,5 года.

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Векляк воспитывался в стрыйской Скале и Карпатах, а последние 1,5 сезона выступал за перволиговый Горняк-Спорт – 21 матч, один гол и один ассист. Хамелюк – воспитанник каменец-подольского футбола, поигравший за Скалу и дубль запорожского Металлурга. В первой половине сезона провел за Черноморец 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Напомним, что Олимпик встретил зимнюю паузу на седьмой строчке УПЛ, имея в своем активе 17 очков.

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