"Да, это правда (о сорванном переезде прошлым летом – Футбол 24). И сегодня пока еще идет процесс. Был аукцион. Выиграла американская компания. Затем начались суды. Насколько я знаю, сегодня они уже закончились. Якобы идет обсуждение, процессы судебные, но пока мы ждем.

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С нашей стороны мы готовы полностью взять стадион, заниматься им, развивать команду. Есть очень много мелочей, которые срастаются в одном месте – и Одесса, и государство, и суды. Пока не о чем говорить. Это даже больше не об объединении (с Черноморцем – Футбол 24). Когда мы вели переговоры, то Черноморец мог исчезнуть с карты Украины. А сегодня они среди лидеров Первой лиги. Мы рассматривали и слияние, но сегодня они лидеры, стадион заморожен. Пока нет движения вперед.

Такой вариант появился, когда узнали, что на аукцион выставили стадион. Почему бы не побороться – хороший регион, хороший стадион, хорошие болельщики. Тем более, у Климова были проблемы. Поэтому зацепились за этот вариант, подали заявку на аукцион. К сожалению, проиграли торги. Очень надеемся, что когда-то срастется, мы окажемся в Одессе, в свою гавань корабль зайдет", – рассказал функционер программе "Футбольный формат".

Напомним, что летом 2020-го президент донецкого клуба Владислав Гельзин был настроен объединить Олимпик и Черноморец в один клуб с домом в Одессе.

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