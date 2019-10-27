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Олимпик наконец ожил, – Гельзин

11:53 66 Читати українською
Олимпик наконец ожил, – Гельзин
Владислав Гельзин / фото: ФК Олимпик

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал победу над СК Днепр-1 (3:2) в матче 12-го тура УПЛ.

11’ Максим Тейшейра
69’ Андрей Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Игорь Когут 4’
Александр Сафронов 68’
Александр Назаренко 70’
4’ Игорь Когут
11’ Максим Тейшейра
68’ Александр Сафронов
69’ Андрей Кравчук
70’ Александр Назаренко
81’ Роман Вантух

"Я поздравил команду с победой. Мне понравился настрой команды. Понравилось, что команда наконец ожила. Мы и до удаления выглядели лучше, чем команда соперников. И, конечно, удаление нам помогло, мы забили быстрый гол. Правда, СК Днепр-1 сравнялся, но мы заслужили победу и три очка заслуженно забрали.

Олимпик – СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

Будут ли бонусы? Есть бонусы, которые я объявил команде. С этим у нас все в порядке. Висенте Гомес сумел собрать коллектив, который поверил в его идеи. Ребята в него поверили. Они теперь бьются и за тренера, и за клуб, и за свое имя", – отметил Гельзин в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Олимпик в большинстве вырвал победу над СК Днепр-1 (3:2).

Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1

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Теги
Олимпик Олимпик СК Днепр-1 СК Днепр-1 Олимпик - СК Днепр-1 Владислав Гельзин Владислав Гельзин
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