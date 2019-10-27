Олимпик наконец ожил, – Гельзин

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал победу над СК Днепр-1 (3:2) в матче 12-го тура УПЛ.

"Я поздравил команду с победой. Мне понравился настрой команды. Понравилось, что команда наконец ожила. Мы и до удаления выглядели лучше, чем команда соперников. И, конечно, удаление нам помогло, мы забили быстрый гол. Правда, СК Днепр-1 сравнялся, но мы заслужили победу и три очка заслуженно забрали.

Олимпик – СК Днепр-1 – 3:2 – видео голов и обзор матча

Будут ли бонусы? Есть бонусы, которые я объявил команде. С этим у нас все в порядке. Висенте Гомес сумел собрать коллектив, который поверил в его идеи. Ребята в него поверили. Они теперь бьются и за тренера, и за клуб, и за свое имя", – отметил Гельзин в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, Олимпик в большинстве вырвал победу над СК Днепр-1 (3:2).

Олимпик в большинстве перестрелял СК Днепр-1