Олимпик может пригласить турецкого тренера – первого в истории УПЛ

Донецкий Олимпик после освобождения Жулио Сезара с поста главного тренера рассматривает кандидатуру турецкого специалиста.

Журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас в своем Twitter сообщил, что Олимпик может пригласить турецкого специалиста на должность главного тренера. Ранее турки не тренировали команды из чемпионата Украины. Имя специалиста не уточняется.

Жулио Сезар покинул Олимпик

"Олимпик может подарить украинскому чемпионату первого турецкого тренера. Он претендент номер один заменить уволенного Сезара. Если переговоры не завершатся успехом – резервный вариант старый-добрый Санжар или на крайняк снова и.о. недипломированный Климовский", – написал Бурбас.

За 4 тура дончане не набрали ни одного очка и находятся на дне турнирной таблицы УПЛ.

Карпаты в большинстве одолели Олимпик и одержали первую победу в чемпионате