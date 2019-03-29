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Олимпик и Шиндер разорвали контракт

17:59 47 Читати українською
Олимпик и Шиндер разорвали контракт
Антон Шиндер / ФК Олимпик

Нападающий Антон Шиндер остался без клуба.

Донецкий клуб и нападающий Антон Шиндер решили прекратить сотрудничество. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт Олимпика.

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Напомним, Шиндер присоединился к олимпийцам в октябре прошлого года. За это время нападающий провел за команду 10 матчей и однажды отличился в воротах соперника.

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К слову, ранее 31-летний форвард выступал за венгерскую Кишварду, российский Амкар, Ворсклу, Шахтер, Таврию и еще ряд украинских и зарубежных клубов.

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