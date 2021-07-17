"Мне ничего неизвестно об этом Олимпик. Никакой информации о дальнейшем существовании клуба нет. Это новый проект, новые люди. Не хочется рассуждать теоретически. Все зависит от людей, какие у них планы и амбиции, что они хотят построить.

Олимпик официально будет играть в Первой лиге

Почему Гельзин отказался от финансирования Олимпика? Все в комплексе, но нужно опираться на его слова. Он сказал, что не хочет находиться в такой футбольной среде, где царит несправедливость. Думаю, именно 5-летняя дисквалификация повлияла на его решение. А остальное – на уровне слухов.

Мне очень жаль, что клуб фактически исчез. Я считаю, что именно прекратил существование, ибо если Олимпик перейдет в другие руки, то от него останется одно название. Для меня это будет совсем другой клуб. Наказание от УАФ? Считаю, что слишком суровое наказание. Так, какие-то санкции должны быть, но не такие", – поделился Санжар в интервью UA-Футбол.

Напомним, в начале июля Олимпик отказался от выступлений в УПЛ. Его место в элитном дивизионе занял Минай, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу.

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