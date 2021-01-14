Опытный украинский полузащитник Павел Ксёнз уже может начать поиски новой работы.

Павел Ксёнз больше не является игроком донецкого Олимпика, сообщает официальный сайт клуба. Стороны досрочно прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

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Полузащитник присоединился к дончанам в 2018 году и успел провести 64 матча. В них Павел отметился лишь двумя ассистами.

Заметим, 34-летний Ксёнз в целом имеет в своем активе 243 поединки в УПЛ. Кроме Олимпика, также играл за дубль Динамо, Закарпатье, Ильичевец, ФК Харьков, Карпаты, Металлист, Сандецию и Днепр.

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