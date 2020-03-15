Олимпик дома расписал результативную ничью с Ворсклой – дончане прервали 7-матчевую серию поражений

Ворскла в заключительном матче 23-го тура чемпионата Украины не смогла победить Олимпик.

Воскресная программа 23-го тура разбивала сердце пустыми трибунами на топовых матчах, и только атмосфера на домашнем поединке Олимпика не стала жертвой коронавируса – тут и раньше не ожидали зрителей. От встречи против Ворсклы ожидали, что она станет хорошей пропагандой карантина, но матч неожиданно вышел весёлым.

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Дебютный момент произошел аже на 19-й минуте, когда Тейшейра пробил с дистанции чуть выше ворот. Следующий произошел через минуту и ​​завершился голом: Тейшейра замкнул прострел с левого фланга на линию вратарской, Ризнык парировал перед собой, а Баланюк тут же сыграл на добивании – 1:0. Впрочем, уже на 22-й минуте полтавчане получили шанс сравнять счёт в результате глупого фола голкипера Кичака. Впрочем, заварив каши, Артём исправился, парируя выстрел Шехича с пенальти. После этого мог забивать Баенко, но его удар головой прошел над перекладиной.

Юрий Максимов не выдержал, сняв Шехича с игры на 34-й минуте. На поле появился Кулач, который на 42-й восстановил статус-кво, пробив из пределов штрафной с отскока – 1:1. Кане мог забить второй гол "зелёно-белых" перед свистком на перерыв, но его простенький удар взял Кичак. На этом первый тайм подошел к концу.

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Второй же начался в невысоком темпе, но на 53-й минуте случился голевой момент: Кане из пределов штрафной выстрелил с разворота и попал в штангу, а Степанюк не попал в ворота с минимальной дистанции при добивании – впрочем, он всё равно находился в положении вне игры. Затем минут 10 команды провели в позиционной борьбе с двумя плохими дальними ударами, но на 66-й Ворскла упустила вторую возможность выйти вперёд – Степанюк вышел один на один с Кичаком, но вместо удара выкатил пас на Луизао. Тот пробил слабо.

Во второй половине второго тайма Ворскла уже откровенно доминировала, но мяч упорно не шел в ворота Олимпика. Так, на 80-й минуте Пердута не попал в створ с классной позиции, на 87-й Васин стрелял с острого угла (Кичак парировал), а на 87-й он же замкнул навес с левого фланга – мимо ближней штанги! Олимпик мог наказать уже в компенсированное время после паса Чогадзе, но Виталий не переиграл Ризныка в ближнем бою. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Ворскла набрала 21 зачётный балл, оставшись на десятой строчке в турнирной таблице УПЛ. По очкам полтавчане сравнялись со Львовом. Олимпик с 19 пунктами в активе идёт на одиннадцатой позиции.

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