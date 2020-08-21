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Олимпик – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ – официальный дебют Луческу открывает сезон

14:13 - Читати українською
Олимпик – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ – официальный дебют Луческу открывает сезон
Олимпик – Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ 21 августа 2020

Олимпик номинально принимает Динамо в 1-м туре УПЛ 2020/21. Это дебютная официальная игра Луческу во главе киевского клуба. Где смотреть матч Олимпик – Динамо онлайн, подскажет "Футбол 24".

 

Новый сезон чемпионата Украины начинается с официального дебюта Мирчи Луческу. Матч, как и онлайн-трансляция Олимпик – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Экс-наставник Шахтера выиграл 2 товарищеских матча против команд из Второй лиги, но проиграл Десне в рамках подготовки к своему первому киевскому сезону. Если у динамовцев лучшим бомбардиром стал Супряга (3 гола и 2 ассиста), то лидером атаки дончан остался Шахаб. Иранский форвард наколотил 6 мячей за 5 спаррингов.

Олимпик – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Олимпик также очень уверенно прошелся клубами низших лиг, а свое единственное поражение потерпел от Десны. За 16 предыдущих игр между отчетными соперниками киевляне проиграли лишь раз, а выиграли 12. Очевидным фаворитом выглядело Динамо, но большие кадровые проблемы в обороне оставляли шанс команде Климовского. Да и большинство последних поединков команд завершались с минимальным преимуществом.

Олимпик – Динамо: где смотреть матч онлайн

В прямой трансляции встречу покажет телеканал "Футбол 2". Посмотреть матч Олимпик – Динамо можно также на платформе OLL.TV. В Европе игру показывает Sportklub 1, который вещает в Хорватии, Сербии, Черногории и Словении. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию матча.

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