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Олимпик анонсировал трансфер Ксёнза

19:22 - Читати українською
Олимпик анонсировал трансфер Ксёнза
Игорь Климовский / фото ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский рассказал о трансферных планах донецкого клуба.

"Мы активно ищем усиление. Кроме того, у нас сейчас много травмированных футболистов. Это и Гришко, и Зотько, и Тейшейра, и Баланюк. Надеюсь, со следующей недели они все снова будут в строю.

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Спарринг нам нужен был. Такая интенсивность игры в нашем исполнении меня не устраивает. Мы должны значительно прибавлять. Этот матч показал, что у нас еще много проблем. Есть над чем работать. До старта чемпионата есть еще две недели. Будем стараться до начала сезона наиграть состав.

Главное, чтобы травмированные игроки скорее вернулись и набрали форму. Ксёнз снова к нам присоединился. Сейчас идут переговоры о новом контракте с ним. Конечно, нам бы хотелось, чтобы он остался", – поделился Климовский в комментарии официальному сайту Олимпика.

Напомним, Ксёнз выступал в составе Олимпика в прошлом сезоне, сыграл 24 поединка и не отличался результативными действиями. Ранее Павел вызывался в сборную Украины.

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Павел Павел Ксёнз Олимпик Олимпик Трансферы Трансферы чемпионата Украины Игорь Игорь Климовский
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