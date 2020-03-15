Олимпик – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

Олимпик удержал ничейный счет в матче 23-го тура против Ворсклы. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Ворскла.

В первом тайме Балашов открыл счет в поединке, добив мяч в ворота. Через минуту Олимпик мог пропустить, Кичак привез пенальти в свои ворота, однако реабилитировался, отразив удар с отметки. Перед перерывом полтавчане смогли сравнять счет, Кулач после рикошета вколотил мяч в дальнюю девятку. А вот во второй половине командам забить не удалось, и игра завершилась ничьей.

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Таким образом, Ворскла набрала 21 пунктов осталась на 10 месте, Олимпик с 19 очками расположился на предпоследней строчке.