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Олимпик – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

23:10 13 Читати українською
Олимпик – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча / фото ФК Олимпик

Олимпик удержал ничейный счет в матче 23-го тура против Ворсклы. Смотрите видео голов и обзор матча Олимпик – Ворскла.

21’ Денис Баланюк
 
Владислав Кулач 42’
21’ Денис Баланюк
42’ Владислав Кулач

В первом тайме Балашов открыл счет в поединке, добив мяч в ворота. Через минуту Олимпик мог пропустить, Кичак привез пенальти в свои ворота, однако реабилитировался, отразив удар с отметки. Перед перерывом полтавчане смогли сравнять счет, Кулач после рикошета вколотил мяч в дальнюю девятку. А вот во второй половине командам забить не удалось, и игра завершилась ничьей.

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Таким образом, Ворскла набрала 21 пунктов осталась на 10 месте, Олимпик с 19 очками расположился на предпоследней строчке.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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