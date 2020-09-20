Олимпик – Минай

Олимпик начал новый сезон разгромным поражением от Динамо (1:4), но около сорока минут дончане выглядели симпатично, ничем не уступая киевлянам и даже превосходя по ряду статистических показателей. В следующем же туре "олимпийцы", усиленные арендованными динамовцами, вынесли СК Днепр-1 на выезде (3:1) – два ассиста в активе Бенито. Команда хорошо выходила из обороны атаку, действовала быстро и продемонстрировала высокое качество исполнения в завершающей фазе, однако делать далеко идущие выводы по двум матчам рано – всё же, днепровцы находились в кризисе. Матч против Миная раскроет уровень Олимпика полнее.

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Закарпатцы пропускали первый тур из-за COVID-19, дебютировав во втором – и сразу же победили Александрию (1:0). Трудно сказать, насколько эта победа может быть показательной, ведь даже Василий Кобин признался, что команда оставалась для него загадкой. Выделялась только парочка Кожанов-Шиндер, которая организовала два момента и гол, однако в целом "лисы" сыграли от обороны – настоящего футбола в этом было немного, но моментов у александрийцев практически не возникало.

Это был праздничный матч для Минвя. Три очка взяли на настрое, но теперь для закарпатцев наступают суровые будни – и только они покажут истинный уровень команды.

Кадровая ситуация

Травмированные: Гришко (Олимпик)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Минай

Олимпик: Кичак – Пасич, Зотько, Снурницин, Лебеденко – Политыло, Бабенко – Бенито, Тейшейра, Завийский – Шахаб

Минай: Попович – Меличенко, Маткобожик, Лопирёнок, Сакив – Ткачук, Матич – Кожанов, Нуриев, Пиняшко – Шиндер

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Олимпик очень неплохо выглядит в атаке, однако в защите без Гришко возникают проблемы – команда пропускает регулярно. Минай же умеет обороняться и сбивать темп, но впереди выглядит довольно бледно. Несмотря на это, всего несколько классных эпизодов с Александрией закарпатцы сумели превратить в гол. С учетом вышесказанного, вполне вероятной кажется малорезультативная ничья.

Рух – Колос

Рух дебютировал в УПЛ с разгромного поражения Ворскле на выезде (2:5), после которого сразу же заговорили об отставке Ивана Федыка. Дело не большом счёте в Полтаве, а в том, что и в Первой лиге под его руководством львовяне играли довольно натужно, но Григорий Козловский пока сохраняет доверие к "украинскому Нагельсманну". Тренерскому штабу от этого проще не стало – из-за паузы на матчи сборных и вспышки коронавируса команда провела целый месяц без официальных матчей, да и тренироваться начала лишь недавно. За это время Рух покинули Сакив и Романчук, вместо которых пришли балканцы Глига и Стаменкович. Как со всем этим разберется Иван Федык – тот ещё вопрос, но очки нужно набирать уже сейчас.

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Шансы у дебютанта УПЛ будут, ведь Колос только вернулся из Салоник, где провёл тяжелый поединок против Ариса. По курсу у ковалёвцев Риека, а в случае успеха в соперниках по плей-офф будет победитель матча между Копенгагеном и Пястом. Жребий достаточно проходной – ради него имеет смысл "подзабить" на чемпионат на некоторое время, сосредоточившись на Лиге Европы. Именно поэтому от Руслана Костишина сегодня ожидается ротация, а от его основных исполнителей – экономия сил. Учитывая отсутствие игрового тонуса у Руха, этого может и хватить.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Рух – Колос

Рух: Мисак – Копина, Белый, Дуць, Глиха – Калюжный, Федорчук – Кухаревич, Мартынюк, Русин – Синица

Колос: Волынец – Зозуля, Петров, Максименко, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Костышин, Морозко – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Рух играет дома при болельщиках, а домашние комады априори выступают сильнее. Да и желание реабилитироваться за позор в первом туре у львовян присутствует – ковалёвцы же думают только об Риеке и об отдыхе. Именно поэтому можно прогнозировать гол в ворота гостей, однако подопечные Ивана Федыка слишком много гуляли, чтобы претендовать на победу даже над ослабленным Колосом. У Руслана Костишина очень агрессивная команда, которая уничтожила симпатичный Львов в первом туре, поэтому его подопечные, скорее всего, не проиграют.

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