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Олимпик – Мариуполь – 2:2 – видео голов и обзор матча

08:30 8 Читати українською
Олимпик – Мариуполь – 2:2 – видео голов и обзор матча
Олимпик – Мариуполь – 2:2 – видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ Мариуполь не смог победить Олимпик (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды провели результативный поединок, забив по голу в каждом из таймов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Олимпик расписал боевую ничью с Мариуполем в матче с четырьмя голами и скандальными решениями арбитра

После этого матча Олимпик набрал 20 очков, оставшись на одиннадцатой позиции, оторвавшись от Карпат на восемь зачётных баллов и сохранив отставание от Мариуполя в шесть пунктов. Азовцы, держась на восьмой строчке, имеют в своем активе 26 очков.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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