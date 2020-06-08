Олимпик – Мариуполь – 2:2 – видео голов и обзор матча

В рамках 25-го тура УПЛ Мариуполь не смог победить Олимпик (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча.

Команды провели результативный поединок, забив по голу в каждом из таймов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Олимпик расписал боевую ничью с Мариуполем в матче с четырьмя голами и скандальными решениями арбитра

После этого матча Олимпик набрал 20 очков, оставшись на одиннадцатой позиции, оторвавшись от Карпат на восемь зачётных баллов и сохранив отставание от Мариуполя в шесть пунктов. Азовцы, держась на восьмой строчке, имеют в своем активе 26 очков.