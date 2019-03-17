Олимпик – Динамо: онлайн-трансляция матча заключительного тура первого этапа УПЛ

Олимпик принимает Динамо в поединке 22-го тура УПЛ, который станет последним в первом этапе чемпионата. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Олимпик – Динамо начался в 19:30. Команда Александра Хацкевича уже обеспечила себе второе место по итогам первого этапа УПЛ, тогда как Олимпик потерял всякие шансы на продолжение борьбы в первой шестерке.

Напомним, несколько дней назад Динамо завершило выступления в еврокубках, бесславно проиграв Челси в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0: 5).

Олимпик – Динамо: стартовые составы команд:

Олимпик: Халими, Снурницын, Цымбалюк, Гришко, Ксенз, Гай, Кольцов, Балашов, Политыло, Г. Пасич, Матар.

Запасные: Махновский, Шиндер, Дегтярев, Клименчук, Кравчук, Тимошенко.

Динамо: Бойко, Кендёра, Кадар, Бурда, Миколенко, Буяльский, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Сидклей, Русин.

Запасные: Бущан, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Андриевский, Шабанов, Цитаишвили.