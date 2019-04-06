Олимпик – Десна, Черноморец – Арсенал-Киев: анонс матчей УПЛ

В рамках 23-го тура УПЛ Олимпик принимает Десну, а Черноморец встретится с Арсеналом-Киев. Анонс и прогноз на матчи читайте на Футбол 24.

Олимпик – Десна

6 апреля, 14:00, Киев, стадион имени В. Лобановского

Главный арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Для обеих команд очная встреча является довольно важной. Олимпик, прежде всего, преследует турнирные задачи, ведь пребывание в зоне переходных матчей вряд ли входило в планы руководства клуба – а после победы Карпат в текущем туре отставание от спасительной девятой позиции увеличилось до четырёх очков. Кроме того, от Вячеслава Шевчука уже заждались побед: в 12 поединках под его руководством донеччане оформили 5 ничьих и 6 поражений, а единственная победа была одержана ещё в октябре – да и то минимальная против аутсайдера. Серию нужно прервать.

Статистика противостояния Олимпика против Десны

Всего: 7 матчей, 3 победы Олимпика, 1 ничья, 3 победы Десны. Разница мячей – 9:11.

В Премьер-лиге: 2 матча (+1, =1, -0, 2:1)

Десна сейчас имеет 8-очковый отрыв от зоны вылета, но за 11 туров ситуация может измениться коренным образом. Это осенью команда Александра Рябоконя казалась локомотивом, который вот-вот ворвётся в борьбу за еврокубки – в четырёх же весенних турах Десна сыграла очень слабо, не выиграв ни один важный матч и с большим скрипом переиграв только Арсенал-Киев. После провала задачи по попаданию в первую шестёрку обсуждалась даже отставка главного тренера, но он остался для исправления ошибок. Матч с Олимпиком – прекрасная возможность начать всё с чистого листа.

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Кадровая ситуация Олимпика стабильна. К поединку против Десны в штатном режиме готовились все футболисты, кроме Дэвида Еногелы и Евгения Пасича – первый вылетел на полгода из-за травмы колена, а второй тренировался по индивидуальной программе. Кроме того, команду покинул Антон Шиндер, но вместо него состав пополнили Ринар Валеев и 19-летний защитник Дарлингтон Игвекали. У "северян" же кадровых проблем нет – восстановился даже Дмитрий Хлёбас, а Егор Картушов переподписал контракт с клубом.

"Изюминки" матча:

– Олимпик не побеждает в чемпионате с 28 октября в течение рекордных для клуба 10-ти матчей подряд (5 ничьих, 5 поражений)

– Десна не знает радости победы в течение трёх последних матчей (1 ничья, 2 поражения)

Ориентировочные составы на матч Олимпик – Десна

Олимпик: Халими – Ксёнз, Гришко, Снурницин, Г. Пасич – Кольцов, Политыло, Гай – Матар, Дегтярёв, Балашов

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Филиппов, Картушов – Безбородько

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Олимпик, несмотря на проблемы, весной забивал практически в каждом матче, поэтому и сегодня должен это сделать. Десну в это время лихорадило, но сбалансированный кадровый подбор вряд ли позволит уступить дончанам – а значит, можно ожидать результативную ничью.

Черноморец – Арсенал-Киев

6 апреля, 17:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Мариуполь)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Весенняя битва аутсайдеров УПЛ кардинально отличается от того, чего можно было бы ожидать осенью. Тогда это был поединок двух мёртвых команд без шансов на спасение, но весенняя форма коллективов вызывает большой интерес. Черноморец после зимнего перерыва неожиданно понесся вперёд, играя в весьма умный футбол – правда, в последнем туре всё завершилось разгромом от Александрии уже в первом тайме, но до этого удалось победить Львов на выезде и удержать 0:0 с Шахтером дома. Возможно, подопечные Ангела Червенкова и не покинут зону вылета, но остаться в УПЛ через переходные матчи вполне возможно. Главное – не упасть на последнюю позицию.

Статистика противостояния Черноморца против Арсенала-Киев

Всего: 32 матча, 13 побед Черноморца, 6 ничьих, 13 побед Арсенала-Киев. Разница мячей – 28:33.

В Премьер-лиге: 31 матч (+12, =6, -13, 26:32)

На дне пока находится Арсенал-Киев, но относиться к нему свысока недопустимо. Ещё в первом туре после возобновления чемпионата "канониры" дали тяжёлый бой Десне, а после того они абсолютно заслуженно победили Олимпик и выбили Ворсклу из первой шестёрки. Под руководством Игоря Леонова собрали боеспособный коллектив – такие фамилии, как Мудрик, Кадимян, Ковпак, Танковский и Липартия известны многим, а о таланте Влада Калитвинцева помнит каждый. Данной команде вполне по силам победить Черноморец даже в его нынешней форме – а там и до спасения в УПЛ недалеко. Сейчас между аутсайдерами всего четыре очка, поэтому цена поражения становится невероятно высокой.

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Кадровая ситуация Черноморца стабильна. Одесситам не поможет Владимир Коваль, получивший отстранение на два матча за грубый фол в игре против Александрии. Зато с дисквалификации вернулся Александр Голиков, который вместе с другими тренировался в общей группе. Арсеналу-Киев из-за травм не помогут Влад Калитвинцев и Сергей Семенюк.

"Изюминки" матча:

– Черноморец удерживает клубный антирекорд, пропуская в УПЛ на своём поле девять матчей подряд (17 мячей).

– Безвыигрышная серия "канониров" во встречах с "моряками" длится шесть матчей (две ничьи, четыре поражения).

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Арсенал-Киев

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачёв, Мищенко, Голиков – Бабенко, Морозенко – Чорний, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Ориховский, Танковский – Янаков, Козак, Кадимян – Мезу

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Цена ошибки в матче будет невероятно высокой, поэтому команды не будут спешить атаковать, сосредотачиваясь на собственной обороне. Черноморец дома весной ещё не забивал, но был очень близок к этому – вероятно, сегодня "моряков" должно прорвать. Тем не менее, команды слишком равные, поэтому можно ожидать результативную ничью.