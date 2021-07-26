Атлет должен был представлять Мьянму на турнире по плаванию ОИ-2020 на дистанции 50 метров вольным стилем. Однако заявил, что не хочет соревноваться под родным флагом из-за недавнего военного переворота.

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Вин Хтет Оо также пожаловался на нарушения прав человека на своей родине и призвал Международный олимпийский комитет отстранить всю сборную Мьянмы от участия в Играх. Ранее 27-летний пловец просил разрешения у организации выступить на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом, однако комитет отказал ему под предлогом политического нейтралитета.

"Когда произошел переворот, я решил не представлять Мьянму под ее флагом, под военным режимом. Принять мьянманский Олимпийский комитет таким, какой он есть сейчас, – значит признать легитимность кровавого режима", – цитирует Вин Хтета Оо издание Time.

Отметим, спортсмен является автором сразу трех рекордов по плаванию в вольном стиле на своей родине – в заплыве на 50 метров, 100 метров и 200 метров. Вин Хтет Оо получил путевку на Олимпийские игры в Токио благодаря успешному выступлению на Играх Юго-восточной Азии 2019-го.

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