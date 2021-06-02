"Я хорошо помню свой дебют за сборную – это было в Чехии, в матче Лиги наций. Мы выиграли и затем уверенно прошли весь тот турнир, заняв первое место в группе с хорошей игрой.

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Первого поединка ждал долго, до этого все время мешали мышечные травмы, которые меня беспокоили. Но тут приехал, спел песню новичка – и в бой. Правда, я долго не забивал, и это на меня давило. Против чехов, словаков, в спарринге с итальянцами у меня хватало моментов, но мяч не шел в ворота. Помогла поддержка Андрея Шевченко, который в меня верил и доверял. Первый гол забил лишь в седьмой игре, но зато какой это был гол...

Видно, так распорядились высшие силы, что дебютный мяч я провел во Львове. В родном городе, на глазах у родителей, которые не сдерживали слез. Это был безумно трогательный момент, и я с нетерпением жду следующего матча на этом стадионе. Понимаете, НСК Олимпийский – для меня это мощь, а Арена Львов – это, прежде всего, душа. Я счастлив забивать за сборную своей страны на таких стадиона", – сказал Яремчук в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Роман провел в составе сборной Украины 22 поединка, в которых забил 7 голов.

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