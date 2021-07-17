Император Японии Нарухито выступит с приветственной речью на открытии Олимпиады в Токио.

Монарх посетит церемонию один, без других членов императорской семьи, сообщает NHK.

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Однако он и его родные не будут присутствовать ни на одном из соревнований, чтобы личным примером поддержать решение организаторов Олимпиады в Токио провести турнир без зрителей. Согласно Олимпийской хартии, именно глава государства объявляет начало форума.

Отметим, что отец нынешнего императора Акихито открывал зимнюю Олимпиаду в японском городе Нагано-1988, а дед Хирохито объявил о начале летних Игр в Токио-1964 и зимнего форума в Саппоро-1972.

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