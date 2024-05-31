Сборная Украины U-23 начинает подготовку к участию в исторических для себя Олимпийских играх.

Олимпийская сборная Украины отправилась во Францию, где примет участие в товарищеском турнире под названием Tournoi Maurice Revello, сообщает пресс-служба УАФ.

Рух готов отпустить своих игроков в олимпийскую сборную Украины – Ротаню поставили серьезное условие

Сбор команды продлится до 17 июня. На турнире перед Играми-2024 "сине-желтые" сыграют:

– 4 июня – Индонезия – Украина – 19:00

– 6 июня – Украина – Италия – 16:00

– 8 июня – Украина – Панама – 18:30

– 10 июня – Украина – Япония – 15:30

По результатам этих поединков, украинцы проведут решающий матч за одно из мест в турнире.

На самой Олимпиаде "сине-желтые" сыграют в группе В с командами Аргентины, Марокко и Ирака. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.

Украина будет жить с денег УЕФА и ФИФА, национальная сборная "съест" половину расходов – УАФ представила бюджет на 2024 год