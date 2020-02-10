Олимпийская сборная Бразилии разбила Аргентину – не обошлось без украинского следа

Сборная Бразилии разгромила Аргентину (3:0) и квалифицировалась на Олимпийские игры 2020 года. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Отбор к Олимпийським играм-2020.

Аргентина – Бразилия – 0:3

Голы: Паулинью, 13, Кунья, 30, 55

Олимпийская сборная Бразилии не заметила Аргентину, разгромив принципиального соперника. Игру сделали представители Бундеслиги Паулинью и Кунья. В первом тайме они оформили комфортное преимущество уже к 30 минуте. А после перерыва Паулинью ассистировал Кунье, который поставил точку в этом поединке.

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Отметим, что в заявке "пентакампеонов" были Майкон и Додо. Правда, сыграл только первый, появившись на замену на 81 минуте.

Эта победа стала для бразильцев решающей, ведь Бразилия оформила путевку на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.