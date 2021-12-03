Олимпия получила санкции от ФИФА из-за задержки выплат перед Динамо за трансфер Дерлиса
Парагвайская Олимпия уже пострадала оттого, что до сих пор не погасила долг перед киевским Динамо за трансфер Дерлиса Гонсалеса.
Олимпия не сможет подписывать игроков в следующее трансферное окно из-за санкций со стороны ФИФА, сообщает журналист Бруно Понт в своем твиттере.
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Впрочем, этот запрет могут и снять. Как сообщает журналист Элвин Кобс, для этого клуб должен выплатить не только сумму, задолжавшую перед Динамо, но и заплатить штраф.
Напомним, что CAS поставил точку в скандальном деле насчет долга парагвайцев перед Динамо. Гранд должен чемпиону Украины 5 млн долларов. В 2020 году парагвайцы договорились о выкупе 50% прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами, но так этого и не сделали.
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