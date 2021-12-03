Парагвайская Олимпия уже пострадала оттого, что до сих пор не погасила долг перед киевским Динамо за трансфер Дерлиса Гонсалеса.

Олимпия не сможет подписывать игроков в следующее трансферное окно из-за санкций со стороны ФИФА, сообщает журналист Бруно Понт в своем твиттере.

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Впрочем, этот запрет могут и снять. Как сообщает журналист Элвин Кобс, для этого клуб должен выплатить не только сумму, задолжавшую перед Динамо, но и заплатить штраф.

Напомним, что CAS поставил точку в скандальном деле насчет долга парагвайцев перед Динамо. Гранд должен чемпиону Украины 5 млн долларов. В 2020 году парагвайцы договорились о выкупе 50% прав на Дерлиса и должны были выплатить всю сумму четырьмя траншами, но так этого и не сделали.

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Atención: #Olimpia recibió la sanción de FIFA por incumplimiento de pago al Dínamo Kiev por el pase de Derlis González. Prohibición de contratar en el próximo periodo de pases. pic.twitter.com/LL2d1jF2L1 — Bruno Pont (@BrunoPont) December 3, 2021