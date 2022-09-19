Об уходе 39-летнего наставника действующий чемпион Греции объявил на официальном сайте. Тренер был назначен лишь в начале августа, но его карьера в Олимпиакосе, который 47 раз выиграл чемпионат Греции, оказалась удивительно короткой.

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Под руководством Корберана Олимпиакос сыграл 11 матчей, из которых выиграл только 2 (еще были две победы в серии пенальти в еврокубках). В чемпионате Греции пирейцы занимают 5 место, отпустив лидера на 7 очков, а в Лиге Европы проиграли оба матча группового турнира.

Журналист Николо Скира утверждает, что фаворитом на должность нового тренера является Лоран Блан. Чемпион мира-1998 в составе сборной Франции несколько лет находился без работы. В конце 2020-го Блан возглавил катарский Аль-Райян, из которого был уволен в феврале этого года. С ним уже ведутся переговоры о контракте до лета 2024-го или 2025-го.

Ранее греки рассматривали вариант с Роберто Де Дзерби, но экс-тренер Шахтера накануне возглавил Брайтон, подписав контракт с английским клубом на 4 года.

Напомним, недавно Олимпиакос подписал двух именитых ветеранов – Марсело и Хамеса Родригеса. Первый еще не дебютировал, а второй не помог избежать поражения от Ариса (1:2) в последнем туре чемпионата.

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