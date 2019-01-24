Олимпиакос усилился вингером Монако Жилом Диашем перед матчем против Динамо

Португальский хавбек Жил Диаш продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Полузащитник Монако Жил Диаш отныне будет защищать цвета Олимпиакоса, сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения между греческим грандом и монегасками не разглашаются.

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22-летний Диаш с 2015 года находился в структуре Монако, однако за основную команду сыграл всего один матч, все время находясь в арендах. Последним клубом португальца был Ноттингем Форест. В английском клубе Жил провел 24 матча, в которых отметился одним голом и ассистом.

Напомним, Олимпиакос проведет матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо 14 февраля, ответный матч на НСК Олимпийский состоится 21 февраля.

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