Олимпиакос перед игрой с Динамо проиграл ПАОКу Шахова

В матче 20 тура чемпионата Греции ПАОК дома обыграл Олимпиакос. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Греции 2018/19, 20-й тур

ПАОК – Олимпиакос – 3:1

Голы: Виеринья, 3, Бисевар, 19 Акпом, 83 – Поденсе, 88

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Сразу после стартового свистка ПАОК пошел вперед и сумел забить быстрый мяч. После этого хозяева не сбавили оборотов и удвоили свое преимущество. В конце матча Акпом довел счет до разгромного, но Поденсе забил гол престижа.

Украинец Евгений Шахов вышел в стартовом составе хозяев и сыграл 53 минуты. В конце первого тайма хавбек получил желтую карточку.

ПАОК имеет в активе 54 очка и возглавляет турнирную таблицу, опережая Олимпиакос уже на 9 пунктов.