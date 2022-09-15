Олимпиакос в своем твиттере сообщил, что Хамес Родригес наконец-то присоединился к греческому гранду.

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Клуб пока не разглашает условия перехода, но согласно информации Transfermarkt, колумбиец расторг соглашение с Аль-Райяном. Это означает, что Хамес, скорее всего, присоединился к Олимпиакосу на правах свободного агента.

Напомним, пик карьеры колумбиец достиг в Реале, за который выступал в течение 2014-2020 годов. Также играл за Баварию и Эвертон до перехода в Аль-Райян.

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