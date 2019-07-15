Олимпиакос хочет подписать Бущана, – Бурбас

Голкипер Динамо Георгий Бущан попал в сферу интересов Олимпиакоса.

Греки обратили внимание на вратаря киевлян после очного спарринга на предсезонных сборах, – утверждает журналист ТК Футбол Игорь Бурбас.

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Отмечается, что этот переход будет осуществить очень проблематично, поскольку Динамо рассчитывает на Бущана в новом сезоне и уже отказалось отпускать его в Риу Аве.

К слову, в прошлом сезоне Георгий сыграл за Динамо лишь 7 поединков в чемпионате Украины.

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