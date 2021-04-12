"Красно-белые" победили Панатинаикос (3:1) и обеспечили себе титул за 7 туров до финиша.

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Ранний триумф Олимпиакоса стал возможным благодаря подарку АЕКа. В 29 туре команда Чигринского, Шахова и Данченко одолела Арис (3:1), который был главным преследователем лидера. Правда, никто из трио украинцев в заявку "двуглавых орлов" не попал.

Добавим, что для Олимпиакоса это уже 46-е чемпионство. Подопечные Педру Мартинша защитили титул и улучшили рекорд. С огромным отставанием вторым самым успешным клубом Греции остается Панатинаикос, у которого 20 побед.

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