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Олимпиакос – Динамо: стартовые составы команд

18:38 287 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: стартовые составы команд
Олимпиакос – Динамо: онлайн-трансляция, составы

Олимпиакос и Динамо встречаются в первом матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Олимпакос – Динамо начнется в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Наставники команд уже определились со стартовыми составами на поединок.

Олимпиакос – Динамо: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Олимпакос - Динамо: стартовые составы команд:

Олимпиакос: Са – Мерия, Сиссе, Вукович, Цимикас – Камара, Гильерме – Диаш, Фортунис, Поденсе – Хассан.

Запасные: Лодыгин, Бухалакис, Натхо, Герреро, Христодулопулос, Масурас, Торосидис.

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Буяльский, Шапаренко, Шепелев – Цыганков, Вербич – Соль

Запасные: Бущан, Сидорчук, Че Че, Сидклей, Гармаш, Русин, Смирный.

Ответный матч Динамо – Олимпиакос пройдет 21 февраля на киевском НСК Олимпийский. Начало в 22:00.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

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