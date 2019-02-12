Олимпиакос – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Олимпиакос и Динамо встретятся в матче 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Олимпиакос – Динамо Киев состоится 14 февраля в Пирее на стадионе Георгиос Караискакис. Начало игры в 19:55 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Олимпиакос – Динамо, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

William Hill считает хозяев фаворитом поединка. На победу Олимпиакоса принимают ставки с коэффициентом 1.95. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.30, а победа Динамо оценивается в 4.00.

Bwin выставили практически такие же котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 1.95, а на викторию команды Хацкевича предлагают коэффициент 3.90. На ничью – 3.30.

Напомним, Динамо заняло первое место в группе с Ренном, Астаной и Яблонцем. Олимпиакос финишировал вторым в квартете с Бетисом, Миланом и Дюделанжем. Причем именно Милан греки обыграли в решающем матче за выход из группы.

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Динамо готовилось к поединкам против Олимпиакоса на двух сборах в испанской Марбелье. Греческая команда после 20 туров чемпионата занимает 2 место, отставая от лидера ПАОКа на 9 очков.

Киевлянам точно не помогут Артем Беседин и Йосип Пиварич. Под вопросом участие Владислава Супряги.

К слову, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо – Олимпиакос пройдет в Киеве 21 февраля. Начало в 22:00.