Олимпиакос – Динамо: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Динамо встретится с Олимпиакосом в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Олимпиакос – Динамо

14 февраля, 19:55, Пирей, стадион "Караискакис"

Главный арбитр: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Осенняя еврокубковая кампания Динамо вызвала смешанные чувства. Начавшись двумя серыми и немного позорными ничьими с Астаной и Яблонцем, киевляне неожиданно добыли тяжёлую выездную и эффектную домашнюю победы над Ренном. После этого многие поверили в ренессанс "бело-синих", но в Казахстане классическое Динамо вернулось – Астана отвозила нашу команду об искусственный газон, но пропустила из единого момента и проиграла. Подопечные Хацкевича сгорели в последнем туре немотивированному Яблонецу, отправившись на каникулы с мечтами о новом форварде и преодолении проблем – в первую очередь, связанных с игрой в центре, продвижением мяча и атакующими идеями.

Олимпиакос – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Форварда таки приобрели – им стал 26-летний испанец Фран Соль, за которого нидерландский Виллем ІІ выторговал 3,5 млн евро. Со всем остальным на сборах не разобрались: киевляне в спаррингах против подобных Олимпиакосу коллективов чередовали победы с ничьими и поражениями, Соль был незаметным, а тактических революций Александр Хацкевич не придумал. Команда целенаправленно готовилась к контактному и физически сложному поединку, уделив внимание стандартам – с 12 голов 4 были забиты со штрафных. В центре поля наигрывали Че-Че, Шапаренко и Буяльского, а Андриевский бегал на левом фланге – впрочем, вряд ли Вербича оттуда снимут ради Александра. Динамо подходит к возобновлению сезона примерно в том же составе и по тем же принципам, что и летом.

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Олимпиакос – очень неприятный, но традиционно проходной для украинских клубов соперник. В память сразу приходят тяжёлые победы Металлиста и Днепра. Сейчас пирейский коллектив имеет ряд проблем, которые дают надежду киевским фанатам: "красно-белые" провалили чемпионат, после поражения ПАОКу отстав от него на 9 очков – впрочем, до этого Олимпиакос в Суперлиге в последний раз проигрывал аж в октябре. Перед данной неудачей команда Педру Мартинша раскатала феерическую ничью 3:3 против скромной Ламии в Кубке Греции. В группе Лиги Европы ситуация также была непростой: греки победили только Дюделанж, а для выхода в плей-офф надо было бить Милан – и им это удалось!

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Олимпиакос не является топ-клубом, но Динамо в этом противостоянии будет трудно. Соперник исповедует агрессивный быстрый футбол и находится в игровом тонусе – в отличие от киевлян, которые только завершили сборы. Греки хорошо укомплектованы и располагают интересными молодыми исполнителями – такими, как 28-летний Мигель Герреро с пятью забитыми мячами в чемпионате. Главной звездой пирейцев выступает 26-летний Костас Фортунис, оформивший 7 голов в Суперлиге и 3 гола в еврокубках, а также делающий 2,5 ключевых пасов в среднем за игру. Фамилии Торосидиса, Натхо и Поденсе тоже должны быть знакомы болельщикам – кстати, последний на выходных забивал ПАОКу. Впрочем, бояться Олимпиакос тоже не следует: эта команда играет по традиционной для наших широт схеме 4-2-3-1, а её результаты в настоящих топ-матчах чаще неудачны, чем успешны. Это типичная греческая команда – тяжелая, неприятная, но проходимая.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Динамо и Олимпиакос никогда не пересекались в еврокубках. Сегодня они встретятся впервые.

2. Динамо средне играет против клубов из Греции: в четырёх матчах киевляне одержали победу и две ничьи, а также однажды проиграли. Общий счёт – 4:4.

3. Олимпиакос провёл против украинских команд девять матчей, четыре раза проиграв, трижды сыграв вничью и лишь дважды празднуя победу. Общий счёт – 10:11 в пользу УПЛ.

4. В целом украинские клубы встречались с греческими 24 раза, выиграв 7 матчей, проиграв 6, а в остальных 11-ти расписав ничью.

5. Олимпиакос ни разу не побеждал украинские клубы на своем поле (2 ничьи, 2 поражения)

6. По данным Transfermarkt, Динамо дороже Олимпикоса почти на 20 млн евро - 82,8 млн против 63, 9

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Кадровая ситуация

Динамо не сможет рассчитывать на помощь Артёма Беседина и Иосипа Пиварича, который до сих пор не восстановились после операций. Кроме того, из-за травмы не сыграет Микель Дуелунд, а традиционный козырь Александра Хацкевича – Николай Морозюк – отправился в аренду в Ризеспор. Есть также вопрос об участии в матче Кадара, который имел небольшое повреждение – неизвестно, в какой он сейчас форме. Вс другие футболисты готовы к битве на "Караискакис" – в том числе и новичок Фран Соль.

Олимпиакос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Педру Мартинша

Олимпиакос точно не может рассчитывать на защитника Омара Эльабделлауи, о чем на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер Педру Мартинш. Главный бриллиант пирейцев – Костас Фортунис – может и не появиться на поле, хотя коуч греков уверяет в быстрых темпах восстановления нападающего. Других потерь перед матчем пирейцы не претерпели.

Ориентировочные составы на матч Олимпиакос – Динамо

Олимпиакос: Са – Торосидис, Сиссе, Вукович, Кутрис – Нахта, Гильерме – Поденсе, Фортунис, Христодулопулос – Герреро

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Че Че – Цыганков, Шапаренко, Вербич – Соль

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Динамо будет невероятно трудно на "Караискакисе". Неистовые греческие фанаты будут гнать свою команду вперёд, поэтому крайне важно отобороняться хоть как-нибудь на старте встречи. У греков преимущество в игровом тонусе, поэтому киевляне вынуждены будут ещё и осторожно дозировать нагрузки – хотя последние 20 минут всё равно станут адом. Олимпиакос знает свои преимущества и знает о склонности киевлян к привозам – в частности, на сборах нервно действовал Бойко. Правда, Кадар и Бурда провели достаточно убедительную подготовку, но это под теплым солнышком и при тихой погоде. На греческом стадионе очень легко потеряться, поэтому вся надежда на опыт основных футболистов.

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Забить больше одного гола будет очень трудно, если Соль будет играть так же, как на сборах. Интересно выглядел Русин, но выпустить его в Пирее будет большим риском, поэтому вся надежда впереди снова ложится на Цыганкова и Вербичи. Если они войдут в ритм, то флангам Олимпиакоса будет очень плохо. Впрочем, память о натужных атакующих перфомансах Динамо в последних турах группового этапа Лиги Европы слишком яркая, а разница в тонусе слишком высока, чтобы мечтать о победе – а вот за ничью киевляне поборятся.