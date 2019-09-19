Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Греческий Олимпиакос, уступая по ходу игры в два гола, сумел проявить характер и добыть волевую ничью в матче с английским Тоттенхэмом (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Англичане, выдержав стартовый штурм хозяев, взялись за дело: сначала Кейн уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол против него же, а на 30-й минуте Лукас Моура удвоил преимущество своей команды. Однако Олимпиакос не сдался и еще до конца первого тайма один гол отыграл – Даниэль Поденсе бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол ворот Льориса. А на старте второй половины игры Вертонген сбил в своей штрафной того же Вальбуэну и хавбек спокойно переиграл с 11-метровой отметки своего соотечественника – 2: 2!

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После стартового тура обе команды набрали по одному пункту и делят второе-третье места. Возглавляет турнирную таблицу мюнхенская Бавария, которая на своем поле деклассировала Црвену Звезду (3:0).

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