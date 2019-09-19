toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ

Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

10:48 38 Читати українською
Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча
Олимпиакос – Тоттенхэм – 2:2

Греческий Олимпиакос, уступая по ходу игры в два гола, сумел проявить характер и добыть волевую ничью в матче с английским Тоттенхэмом (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

44’ Даниэль Поденсе
54’ Матье Вальбуена
 
Харри Кейн 26’
Лукас Моура 31’
26’ Харри Кейн
31’ Лукас Моура
44’ Даниэль Поденсе
54’ Матье Вальбуена

Англичане, выдержав стартовый штурм хозяев, взялись за дело: сначала Кейн уверенно реализовал пенальти, назначенный за фол против него же, а на 30-й минуте Лукас Моура удвоил преимущество своей команды. Однако Олимпиакос не сдался и еще до конца первого тайма один гол отыграл – Даниэль Поденсе бильярдным выстрелом отправил мяч в дальний угол ворот Льориса. А на старте второй половины игры Вертонген сбил в своей штрафной того же Вальбуэну и хавбек спокойно переиграл с 11-метровой отметки своего соотечественника – 2: 2!

Кейн прокомментировал потерю очков Тоттенхэмом в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса

После стартового тура обе команды набрали по одному пункту и делят второе-третье места. Возглавляет турнирную таблицу мюнхенская Бавария, которая на своем поле деклассировала Црвену Звезду (3:0).

Лига чемпионов: Атлетико вырвал ничью у Ювентуса, Динамо З уничтожило Аталанту Малиновского, Тоттенхэм упустил победу

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Главные новости футбола 18 сентября: Шахтер без шансов проиграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов, ПСЖ разгромил Реал
07:00
487
Теги
Лига чемпионов Тоттенхэм Тоттенхэм Олимпиакос - Тоттенхэм Олимпиакос Олимпиакос Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
16
мин
Динамо Киев
19:55
Мальме
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук