Во время поединка между Олимпиакосом и Шахтером провели красивую акцию, чтобы почтить память детей, погибших из-за войны войны, которую россияне развязали против Украины.

На одном из секторов греческого стадиона Георгиос Караискакис разместили 176 мягких игрушек – именно столько детей по официальным данным погибли из-за нападения россиян, сообщает твиттер Шахтера.

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Таким образом решили почтить память детей, которых лишили жизни русские изверги. Добавим, что "горняки" также отметили города-герои Украины, устоявшие от наступления захватчиков, нанеся их названия на футболки вместо фамилий.

Напомним, что Шахтер минимально уступил Олимпиакосу в рамках благотворительного матча (1:0). Следующий поединок подопечные Де Дзерби проведут с Бешикташем 13 апреля.

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