Шахтер не смог победить в первом поединке благотворительного турне, минимально уступив Олимпиакосу. Смотрите видео обзора и гола Олимпиакос – Шахтер на Футбол 24.

Товарищеский матч

Олимпиакос – Шахтер – 1:0

Гол: Тикинью, 22

Шахтер (стартовый состав): Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза – Степаненко, Топалов – Мышнев, Бондаренко, Мудрик – Борячук.

Шахтер в экспериментальном составе довольно ровно выглядел на фоне Олимпиакоса, однако пропустил в первому тайме – после навеса Бондарь проиграл верховую борьбу, мяч угодил в перекладину, а Тикинью удачно сыграл на добивании головой.

Шахтер проиграл Олимпиакосу в благотворительном матче – украинский состав, патриотическая акция и поддержка Украины

Несмотря на старания Мудрика и других его партнеров, Шахтер потерпел поражение в своем первом поединке после начала войны. 13 апреля "горняки" встретятся с Бешикташем.