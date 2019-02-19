Олимпиакос – Динамо: УЕФА не будет будет наказывать греческих болельщиков за флаг России на трибунах

УЕФА не будет начинать расследование из-за появления флага России перед матчем 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет возбуждать дисциплинарное дело после матча 1/16 финала Лиги Европы между греческим Олимпиакосом и киевским Динамо, на котором греческие болельщики вывесили флаг России и провоцировали украинских фанатов.
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"Сообщаем, что по этому вопросу не было возбуждено ни одного дела, поскольку в официальных отчетах ничего не было упомянуто", – сказали Segodnya.ua в пресс-службе УЕФА.
Напомним, первый матч между Олимпиакосом и Динамо сыграли вничью со счетом 2:2, второй поединок между этими командами состоится в Киеве в чевтер, 21 февраля.
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