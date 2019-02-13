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Олимпиакос – Динамо: стала известна заявка греческой команды

17:17 185 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: стала известна заявка греческой команды
Олимпиакос / ФК Олимпиакос

Олимпиакос опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Олимпиакос в своем Twitter опубликовал заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

Олимпиакос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Педру Мартинша

Вратари: Хутесйотис, Лодыгин, Са

Защитники: Мерия, Тсимикас, Кутрис, Миранда, Вукович, Пападопулос, Торосидис, Сиссе

Полузащитники: Камара, Бухалакис, Натхо, Андроутсос, Лазарос, Гильерме, Масурас, Диас, Поденсе

Нападающие: Герреро, Хассан, Сольдано

Матч состоится 14 февраля в 20:00 по киевскому времени на стадионе Георгиос Карайсакис.

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
40
мин
Динамо Киев
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