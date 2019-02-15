Олимпиакос – Динамо: президент греков провел с игроками "воспитательную" беседу после потери победы над киевлянами

Владелец Олимпиакоса Вангелис Маринакис был недоволен результатом матча 1/16 финала Лиги Европы против Динамо

Сразу после финального свистка Маринакис спустился в раздевалку Олимпиакиса, сообщает sport24.gr.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов

По информации источника, президент греков был очень раздраженным и провел с командой "воспитательную беседу", которая длилась около 10-и минут.

Отмечается, что такая реакция Маринакиса вызвана не только потерей победы над Динамо, а и тем, что футболисты не сделали выводов после поражения Олимпиакоса в чемпионате Греции от ПАОКа (1:3).

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