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Олимпиакос – Динамо: президент греков провел с игроками "воспитательную" беседу после потери победы над киевлянами

00:22 20 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: президент греков провел с игроками "воспитательную" беседу после потери победы над киевлянами
Вангелис Маринакис / фото из соцсетей

Владелец Олимпиакоса Вангелис Маринакис был недоволен результатом матча 1/16 финала Лиги Европы против Динамо

Сразу после финального свистка Маринакис спустился в раздевалку Олимпиакиса, сообщает sport24.gr.

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По информации источника, президент греков был очень раздраженным и провел с командой "воспитательную беседу", которая длилась около 10-и минут.

Отмечается, что такая реакция Маринакиса вызвана не только потерей победы над Динамо, а и тем, что футболисты не сделали выводов после поражения Олимпиакоса в чемпионате Греции от ПАОКа (1:3).

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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