Олимпиакос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Педру Мартинша

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против киевского Динамо.

"Мы должны сосредоточиться на завтрашней игре и забыть, что произошло в матче с ПАОКом. Мы хотим продолжать свой путь в еврокубках и сделаем для этого все возможное. Положительным для нас является то, что мы будем играть на Караискакисе с нашими болельщиками, и мы хотим воспользоваться этой возможностью.

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Независимо от того, как завершится завтрашняя игра, на ней все не закончится. Мы все знаем, что одержать путевку в следующий раунд можно только после двух матчей. Поэтому, если мы выиграем завтра, мы не сможем сказать, что квалифицировались в 1/8 финала.

Нам будет противостоять очень сильная команда. Умение футболистов Динамо все хорошо знают. У киевлян есть новые игроки и исполнители с международным опытом, они очень хорошие футболисты. Это будет тяжелая игра, мы сделаем все возможное, чтобы завтра одержать положительный результат.

Омар Эль-Абделлауи завтра не сыграет. Фортунис сможет нам помочь. Его лечение прошло хорошо и уже завершено. Он тренировался сегодня, и мы думаем, что будет готов к завтрашней игре.

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У нас есть представление о сопернике. Для Динамо это будет первая официальная игра, но мы знаем, что за последние 20 дней они сыграли 7 матчей. Мы понимаем, как нужно играть.

Это их первая игра после перерыва. Однако в команде тот же тренер и те же игроки. Кроме двух новичков, остальная команда не изменилась. Мы очень хорошо знаем их философию, она похожа на нашу.

Олимпиакос – Динамо: скауты сразу нескольких европейских клубов посетят матч Лиги Европы

Мы хорошо изучили игру Динамо и знаем ее стил. Да, в чемпионате может быть перерыв, но это, кажется, не влияет на идентичность команды", – цитирует Мартинша официальный сайт Олимпиакоса.