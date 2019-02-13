Олимпиакос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич на пресс-конференции в Афинах рассказал о готовности команды к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

"На сборах мы тренировались, просматривали матчи. Все как всегда. Конечно, завтра во многом будет решать психология. И сама игра уже покажет, насколько мы готовы.

Олимпиакос – Динамо: стала известна заявка греческой команды

Матч Олимпиакоса с ПАОКом мы смотрели всей командой. А в каком они состоянии после поражения – это знает их тренер. О психологическом состоянии Олимпиакоса я не могу отвечать. Я знаю, что переживать такие поражения долго нельзя, и Лига Европы для них – это совсем другой турнир.

Буэно точно не готовится к игре. У него проблемы с приводящей мышцей. Кадар будет тренироваться с нами и после тренировки мы уже решим, сможет ли он играть завтра.

Работой Франа Соля я полностью доволен. Возможно, ему надо было на сборах забить, но надеюсь, что все его голы еще впереди. Нам еще нужно научиться правильно использовать те моменты, когда он открывается... Он – обученный игрок. А у нас есть квалифицированные игроки, которые могут отдать и последний пас. Я надеюсь, что уже в завтрашнем матче он начнет забивать.

Олимпиакос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Педру Мартинша

Глобальная цель в Лиге Европы? Победить. Иначе зачем тогда принимать участие, если не ставить задачу побеждать?

Олимпиакос? Эта команда очень сильная, она демонстрирует агрессивный футбол как дома, так и на выезде. С ними мы должны быть сконцентрированными на протяжении всего матча.

Команда снова начинает плей-офф Лиги Европы в Греции, но она уже более опытная? Я вам скажу, что завтра у нас на поле выйдет 5-6 новых игроков по сравнению с прошлогодним матчем против АЕКа. И для них эти матчи плей-офф будут впервые", – отметил наставник киевлян.