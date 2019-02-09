Олимпиакос – Динамо: матч посетит скаут Боруссии Д

Представитель дортмундской Боруссии будет присутствовать на поединке 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо.

Скаут Боруссии Д, которая сейчас лидирует в чемпионате Германии с семиочковым отрывом от Баварии, посетит поединок 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и киевским Динамо.

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Представитель немецкого клуба планирует просмотреть одного из игроков греческого клуба, сообщает Sportsroom.gr. При этом имя футболиста, который привлек внимание Боруссии, пока не уточняется.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо пройдет 14 февраля. Ответный матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский 21 февраля.

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