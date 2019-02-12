toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Олимпиакос – Динамо: матч будет обслуживать англичанин Поусон

12 февраля 13:05 137 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: матч будет обслуживать англичанин Поусон
Крэйг Поусон / Соцсети

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок между Олимпиакосом и Динамо.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо обслужит английская бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Олимпиакос – Динамо: лидер греков получил травму и может пропустить матч с киевлянами

Его ассистентами стали Ли Беттс и Иан Хуссин. Дополнительным арбитром был назначен Эдвард Смарт.

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо состоится в Греции 14 февраля, начало игры в 19:55. Ответный матч запланирован на 21 февраля.

Олимпиакос – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
48
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос - Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Арбитры
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
48
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук