Олимпиакос – Динамо: матч будет обслуживать англичанин Поусон

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать поединок между Олимпиакосом и Динамо.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо обслужит английская бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Его ассистентами стали Ли Беттс и Иан Хуссин. Дополнительным арбитром был назначен Эдвард Смарт.

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо состоится в Греции 14 февраля, начало игры в 19:55. Ответный матч запланирован на 21 февраля.

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