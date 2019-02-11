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Олимпиакос – Динамо: лидер греков получил травму и может пропустить матч с киевлянами

11 февраля 11:28 221 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: лидер греков получил травму и может пропустить матч с киевлянами
Фортунис может пропустить матч с Динамо / UEFA

Капитан Олимпиакоса Костас Фортунис не смог доиграть матч 20-го тура чемпионата Греции против ПАОКа (0:1)

Полузащитник Олимпиакоса Костас Фортунис не смог доиграть матч против ПАОКа (3:1). Фортуниса заменили на 76-й минуте встречи.

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Ожидается, что вскоре Костас пройдет дополнительное медобследование, чтобы определить степень тяжести повреждения, сообщает издание Sport.gr.

Отметим, что поединок Олимпиакос – Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоится уже в четверг, 14 февраля. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

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Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
20
час
:
41
мин
Динамо Киев
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Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос - Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос Константинос Фортоунис Константинос Фортоунис
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