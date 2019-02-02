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Олимпиакос – Динамо: киевляне прибудут в Грецию за 2 дня до матча

13:05 120 Читати українською
Олимпиакос – Динамо: киевляне прибудут в Грецию за 2 дня до матча
Динамо / Соцсети

Киевское Динамо заблаговременно прибудет на матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом состоится в Греции, 14 февраля, начало в 19:55. Ответный матч состоится в Киеве 21 февраля.

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Киевляне 12 февраля проведут заключительную тренировку на сборе в Испании и сразу отправятся в Грецию, то есть Динамо прибудет в Пирей за 2 дня до матча.

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В день приезда футболисты "бело-синих" будут отдыхать, а на следующий день проведут тренировку на стадионе Караискакис, на котором и состоится матч.

Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
до матча
11
дн
:
20
час
:
26
мин
Динамо Киев
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Олимпиакос - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы
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