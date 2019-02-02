Олимпиакос – Динамо: киевляне прибудут в Грецию за 2 дня до матча

Киевское Динамо заблаговременно прибудет на матч 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Олимпиакосом состоится в Греции, 14 февраля, начало в 19:55. Ответный матч состоится в Киеве 21 февраля.

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Киевляне 12 февраля проведут заключительную тренировку на сборе в Испании и сразу отправятся в Грецию, то есть Динамо прибудет в Пирей за 2 дня до матча.

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В день приезда футболисты "бело-синих" будут отдыхать, а на следующий день проведут тренировку на стадионе Караискакис, на котором и состоится матч.